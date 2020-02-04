الامارات | "إسعاف دبي" تنقذ مريضة بريطانية سبعينية من نوبة قلبية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف من إنقاذ امرأة سبعينية كانت حالتها حرجة إثر إصابتها بحالة توقف مفاجئ في القلب والتنفس.
وكرم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي طاقم إسعاف جبل علي تقديرا لجهودهم المتميزة وسرعة الاستجابة والحرفية في العمل التي أثمرت عن إنقاذ امرأة كانت حالتها حرجة إثر إصابتها بحالة توقف مفاجئ في القلب والتنفس.
وقال فني الطب الطارئ محمد محسن رئيس شعبة اسعاف بر دبي بالإنابة أن سرعة الاستجابة للكوادر الإسعافية والوصول في وقت قياسي وتطبيق الإجراءات السريرية اللازمة باحترافية وإتقان، أسهمت في إنقاذ حياتها وهي بصحة جيدة الآن.
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