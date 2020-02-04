الامارات | حميد النعيمي يصدر مرسوما بشأن استبدال مسمى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم مرسوما أميريا بشأن استبدال مسمى مؤسسة عجمان للمواصلات العامة. ونص المرسوم - رقم / 1/ لسنة 2020 - على أن يستبدل مسمى " مؤسسة عجمان للمواصلات العامة " ليصبح " هيئة النقل في عجمان" وذلك أينما ورد في المرسوم الأميري رقم /1/ لسنة 2018 أو في أي تشريع آخر ولا يترتب على استبدال المسمى أي مساس بالحقوق والالتزامات. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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