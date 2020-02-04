الامارات | "شرطة أبوظبي" تعرض السوار الإلكتروني بديل الحبس ضمن شهر الابتكار

شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة أبوظبي" تعرض السوار الإلكتروني بديل الحبس ضمن شهر الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مشروع المتابعة الشرطية الالكترونية "السوار الالكتروني" ضمن مشاركة مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في الدورة العاشرة من مهرجان أبوظبي للعلوم 2020 بالتزامن مع فعاليات شهر الامارات الابتكار تحت شعار "الإمارات تبتكر" خلال الفترة من 30 يناير وحتى 8 فبراير المقبل على كورنيش أبوظبي.

وأوضح الرائد نصيب المنصوري من إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في قطاع أمن المجتمع والمشرف على مشروع المراقبة الشرطية الالكترونية "السوار الالكتروني" أن شرطة أبوظبي أطلقت المشروع بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كبديل عن الحبس حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.

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وذكر أن السوار الالكتروني يتمثل في إلزام المحكومين الخاضعين للمراقبة الشرطية بالتواجد في الأماكن المعينة وفي الأوقات المحددة وفقا للقواعد والشروط الواردة بالأحكام القضائية الصادرة من دائرة القضاء.

وتابع أن المشروع يهدف إلى مرونة دمج المحكوم عليهم والمشمولين بالمراقبة الشرطية الالكترونية في المجتمع ليكونوا عناصر منتجة فضلا عن إسهامه في الحفاظ على التماسك الأسري وتحسين سلوكهم وإعادة ثقة المجتمع فيهم مرة أخرى وضمان عدم عودتهم لارتكاب الجرائم.

وأشاد زوار مهرجان أبوظبي للعلوم بتطبيق نظام "المراقبة الشرطية الالكترونية" في شرطة أبوظبي وجهودها في تقديم أرقى الخدمات الأمنية والشرطية معتبرين المشروع إضافة إنسانية مبتكرة راقية لسجل الدولة الإنساني.