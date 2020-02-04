كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن افتتاح أول فضاء عمل مشترك “وي ويرك” في الإمارات

أطلقت Hub71، النظام البيئي التقني في أبو ظبي رسمياً WeWork x Hub71 وهو منشأة من ثلاثة طوابق من مساحة العمل المصممة بشكل جميل والتي تقدم 1200 مكتب للأعضاء للابتكار والتعاون والتواصل في سوق أبوظبي العالمي، الواقع في جزيرة الماريه.

وحضر حفل الإطلاق الكبير شركاء Hub71 الإستراتيجيون، وكبار المسؤولين الحكوميين، وأعضاء WeWork x Hub71، وقادة الشركات.

المبنى هو أول موقع WeWork في دولة الإمارات، وتم نقل أعضائه في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك مجتمع Hub71 العالمي من الشركات الناشئة، والشركات الرأسمالية المغامرة، ومسرعات التقنية. وتم الإعلان اليوم عن قبول أربع شركات ناشئة جديدة مبتكرة – شركة Rizek الأردنية، وشركات fintech التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، و Sarari، و denarii cash، و Securrency ومقرها الولايات المتحدة، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا البلوكتشينشن – في Hub71.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس قسم المشاريع في مبادلة كابيتال والرئيس التنفيذي بالوكالة لـ Hub71: “إن إطلاق WeWork x Hub71 الجديد هو نقطة إيجابية أخرى للنظام الإيكولوجي للتكنولوجيا في أبوظبي. يعد مجتمع WeWork x Hub71 جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا لتمكين رواد الأعمال ذوي العروض المتمايزة. ”

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وعلق رياض توماس، المدير العام لـ WeWork ، قائلاً: “الطريقة التي نعمل بها تتغير، ونحن في طليعة هذا التغيير. نعتقد أن الناس أكثر إنتاجية وإبداعًا عندما يكونون مرتاحين وسعداء في بيئات عملهم، لذلك نحن نقدم لأعضائنا أفضل المساحات والخدمات. من الواضح أن هناك زخمًا كبيرًا في العاصمة، لا سيما في مجال بدء التشغيل التكنولوجي، وتعكس شراكتنا مع Hub71 ومبادلة تغييرًا في الطريقة التي تختار الشركات، الكبيرة منها والصغيرة، العمل. إن ما يميزنا هو مجتمعنا وقدرتنا على خلق ثقافة تعاون مزدهرة – ونتطلع إلى مشاهدة مجتمع WeWork x Hub71 الخاص بنا وهو ينمو ويزدهر “.

ومن خلال 740 موقعًا في 140 مدينة في 37 دولة، يوجد أكثر من 662000 عضو في WeWork في جميع أنحاء العالم، يمثلون الشركات من الناشئة إلى الشركات العالمية. وتقوم WeWork، الشركة الرائدة في مجال العمل المشترك والفضاء في العال ، بإنشاء مساحات جميلة باستخدام تصاميم مبتكر تدعم الإنتاجية والمرونة والمجتمع، ويوفر لأعضائها إمكانية الوصول إلى خدمات وأحداث فريدة داخل مبانيها وعلى الإنترنت، بحسب موقع ameinfo.

لمعرفة كيفية الانضمام إلى مجتمع WeWork x Hub71 والتقدم بطلب للحصول على برنامج الحوافز Hub71، تفضل بزيارة www.hub71.com.