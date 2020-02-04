كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| Fouquet مطعم جديد من باريس في لوفر أبوظبي

يمكن لزوار متحف لوفر أبوظبي الآن الاستمتاع بتناول وجبة شهية في المطعم الباريسي الشهير Fouquet.

تم تصميم القائمة من قبل الطاهي الحائز على نجمة ميشلان بيير غناير، في حين أن المشروع عبارة عن تعاون بين مجموعة اللوفر وباريير، وهي شركة الضيافة التي تمتلك مجموعة من الفنادق والمنتجعات والمطاعم في فرنسا وسانت بارتس ومراكش.

وتم افتتاح مطعم Fouquet الأصلي في عام 1889 في باريس، بينما توجد فروع أخرى في كان وتولوز ومراكش.

ويشتهر Fouquet بتصميمه الداخلي المميز باستخدام ألواح خشب الماهوغوني، ومقاعد فخمة باللونين الأحمر والأسود، وثريات مزخرفة من المدرسة القديمة – التي تحدد الأجواء في مطعم أبو ظبي والتي تستلهم الأجواء الفنية للمتحف.

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القائمة رائعة ومتطورة، وتشمل التونة تاتاكي الشهيرة، بالإضافة إلى القواقع الحلوة مع الثوم والقريدس والأفوكادو والجريب فروت الوردي.

ويمكنك الاختيار من بين ثلاثة أطباق رئيسية من لحم التتار ولحم البقر وشرائح السمك، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.