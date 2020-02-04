الامارات | شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، عن قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ وإلغاء الحجز والنقاط المرورية بدءاً من 16 فبراير الجاري ولمدة شهر واحد، بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأوضح قائد عام شرطة عجمان أن قرار التخفيض ينطبق على المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل 31 يناير الماضي، وذلك بمناسبة فوز شرطة عجمان بجائزة الريادة البلاتينية، و16 جائزة في جائزة عجمان للتميز الحكومي.