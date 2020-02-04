شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية 50% والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، عن قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50٪ وإلغاء الحجز والنقاط المرورية بدءاً من 16 فبراير الجاري ولمدة شهر واحد، بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
وأوضح قائد عام شرطة عجمان أن قرار التخفيض ينطبق على المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل 31 يناير الماضي، وذلك بمناسبة فوز شرطة عجمان بجائزة الريادة البلاتينية، و16 جائزة في جائزة عجمان للتميز الحكومي.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.