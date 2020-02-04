الامارات | إنفوغرافيك.. الكمامات.. حماية غير كافية

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوغرافيك.. الكمامات.. حماية غير كافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاعت خلال الأيام الأخيرة عادة ارتداء الكمامات الطبية، وأصبح من المألوف مشاهدة الوجوه المكممة في مراكز التسوق والطرق، وغيرهما من الأماكن، على الرغم من تأكيد أطباء ومسؤولين صحيين عدم وجود حاجة فعلية إلى ذلك. وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن ارتداء الكمامات مهم للأطباء والمعاونين لهم في المستشفيات والعيادات، ومهم أيضاً للمرضى المصابين بالإنفلونزا لمنع انتقال العدوى منهم للآخرين في التجمعات وأماكن العمل والدراسة وحتى البيت. وأكدت الوزارة أن ارتداء الكمامات عند التسوق أو في المتنزهات أو أماكن العمل للأشخاص غير المرضى لا يفيدهم إلا في حال وجود مصابين بالإنفلونزا في محيطهم، مضيفة أن الكمامة ليست وسيلة آمنة تماماً للحماية من الإصابة بالفيروس، مفضلة عليها اتباع الإرشادات الوقائية.

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