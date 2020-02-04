الامارات | تعيين أصحاب همم في وظائف عسكرية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أصحاب همم في وظائف عسكرية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية محمد سعد الشريف، عن انتهاء اللجنة تحت رعاية نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، من إعداد أنظمة مهمة للعسكريين في دبي، منها تعيين أصحاب همم في وظائف على صفة عسكرية، ونظام «إدارة الأداء للمنتسبين العسكريين»، الذي يتضمن آلية تقييم شفاف وموضوعي للمنتسبين، وليس مجرد إجراء شكلي غير دقيق.

وقال الشريف لـ«الإمارات اليوم» إن اللجنة تتولى بحسب المادة 191 من القانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، مراجعة أحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة تعكف خلال اجتماعاتها على إعداد بعض الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية التي ستسهم في إيجاد بيئة تشريعية تهدف إلى تحقيق السعادة الوظيفية وتنفيذ القانون بطريقة سليمة، بعد مراجعة القانون والتنسيق مع الدوائر العسكرية لتحديد الاحتياجات التشريعية من القوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية العسكرية، وإعداد مقترحات تشريعات وإحالتها للجهات المختصة بالإمارة. وأضاف أن لجنة الموارد البشرية العسكرية انتهت من إعداد مشروع نظام تعيين أصحاب الهمم في الوظائف على الصفة العسكرية، بالاستناد إلى القانون رقم 6 لسنة 2012 بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة والدولة، لوضع ضوابط وشروط مناسبة توفر بيئة تساعد على دمج أصحاب الهمم في هذه الوظائف وفق المعطيات المتاحة الجهات المختصة. وأشار إلى أن اللجنة انتهت كذلك من صياغة نظام إدارة الأداء للعسكريين بدبي بدلاً من نظام يعرف باسم «إدارة الأداء النافذ»، وتسعى من خلاله لوضع إجراءات تحافظ على حقوق الموظف والدائرة وتضمن تقييم الأداء بصورة صحيحة وسليمة وموضوعية، مع مرونة في إعداد الأهداف الفردية التي يجب على المنتسب تحقيقها خلال السنة للحصول على التقييم المراد، كما يمكن المنتسب من المشاركة في إعداد الاهداف الفردية بالتشاور مع الرئيس المباشر حتى لا يكون التقييم مجرد شكليات تفرغ في نهاية السنة، لافتاً إلى أن اللجنة ستراقب تطبيق هذا النظام في العام الأول لتقييمه واتخاذ ما تراه مناسباً سواء بالتعديل والتطوير أو إصدار أي تعليمات بشأنه. وأفاد بأن اللجنة أعدت أيضاً مشروع «نظام عمل اللجنة الطبية العسكرية» الذي يهدف إلى تنظيم العمل الإداري من حيث تسريع إجراءات البت في الطلبات المرفوعة إليها، وتوضيح أحكام بعض النصوص القانونية المتعلقة بالمسائل الصحية التي تختص بها اللجنة الطبية وفق التشريعات السارية، كما انتهت من مشروع «الصحة والسلامة المهنية للعسكريين بدبي»، وأحالته إلى اللجنة العليا للتشريعات لاستكمال الإجراءات من قبلها وفق آلية العمل.

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نظام لدعم المواطنين في المؤسسات التعليمية والبعثات

قال أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية العقيد دكتور أحمد الشحي، إن مشروع نظام «الرعاية والدعم العلمي» في مراحله الأخيرة للاعتماد، ويهدف إلى دعم المواطنين في المؤسسات التعليمية في الدولة والبعثات العلمية داخل الدولة وخارجها، وفق معايير واضحة تحقق أهداف الابتعاث، وتحدد واجبات المبتعث سواء من خريجي الثانوية العامة أو من المنتسبين العسكريين بهدف تطويرهم، ويشمل الامتيازات المالية والنفقات الدراسية وغيرها من الحقوق وفق التشريعات، بما يسهم في تخريج أفضل الكوادر البشرية الوطنية والاستثمار الأمثل في جيل المستقبل، إلى جانب تنمية الموارد البشرية العسكرية في الدوائر، وذلك وفق تطلعات وتوجهات الحكومة في تمكين الموارد البشرية لمواكبة التطورات والمستحدثات العلمية والعملية، وأن تكون الدوائر العسكرية عنصراً أساسياً ومساهماً في حكومة المستقبل، بتخريج منتسب عسكري قادر على أداء مهامه في كل الظروف المستقبلية.

- اللجنة تعكف على إعداد أنظمة تسهم في إيجاد بيئة تشريعية تهدف إلى تحقيق السعادة الوظيفية.