الامارات | الإمارات تعلّق الرحلات الجوية مع الصين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلّق الرحلات الجوية مع الصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من جمهورية الصين الشعبية، باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتباراً من الغد، الخامس من فبراير 2020، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على القادمين كافة من مطار بكين الدولي الخضوع لفحوص طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 - 8 ساعات، لذلك تنصح الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين، وتوضيح الاجراءات الجديدة تجنباً لأي تأخير في الرحلات.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته أمس، إن «قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في جمهورية الصين الشعبية بالتنسيق مع الجهات الدولية، وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وطيران الاتحاد والإمارات.

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وتتابع الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة، الأوضاع في جمهورية الصين الشعبية بشكل متواصل، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كل المستجدات والتطورات المتعلقة بانتشار الفيروس.

يذكر أن الرحلات القادمة والمتجهة إلى ووهان، التي تعتبر المتضررة من فيروس كورونا، تم إيقافها مسبقاً منذ 23/‏‏‏‏‏01/‏‏‏‏‏2020.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالمسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالقرار التحقق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات.