ولي عهد الفجيرة يكرم 19 خريجاً من حملة الماجستير

الفجيرة (وام) أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تسخير الإمكانيات اللازمة كافة، وتوفير بنية تحتية مناسبة لاستقطاب الطلبة وتمكين العملية التعليمية، ما يفرض واقعاً مثالياً لتطوير جودة التعليم العالي، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في دعم مسيرة التعليم العالي داخل الإمارة وخارجها والتي تتركز على تحقيق مسيرة التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال تكريم سموه 19 خريجاً من حملة شهادة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية في مكتبه بالديوان الأميري، حيث استمع سموه لشرح موجز عن تخصصاتهم العلمية ومضامين رسائل الماجستير وأهميتها، وبعدها قام بتوزيع الشهادات عليهم.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة الطلبة المكرمين، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرتهم المهنية، مشيداً بالجهود التي يبذلها مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، ودوره في تلبية متطلبات الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة الدراسات العليا، وتوجيههم الأكاديمي نحو خدمة مجتمعهم.

بدوره، تقدم المستشار راشد عبيد الحفيتي، رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة لاستقباله وتكريمه نخبة من طلبة الماجستير ودعـمه للعلم والمتعلمين ورعايته لهم، وحضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من أعضاء المجلس وموظفيه.

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