حاكم عجمان يستقبل المسعفين الإماراتيين

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن وجود كوكبة من أبنائنا في الإسعاف الوطني، فخر واعتزاز لنا، وثمرة لجهود القيادة الحكيمة في الأخذ بأيديهم، وتشجيعهم على العمل في هذه المؤسسات الخدمية، مشيداً بحرص شباب وشابات الوطن على البذل والعطاء، وانخراطهم في المهن الحيوية والميدانية لصنع الفرق في مجتمعاتهم.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «إن دوراً كبيراً يقع على عاتق الشباب الإماراتي في خدمة الوطن»، داعياً سموه الشباب للتطوع والعمل في خدمة أفراد المجتمع، وتقديم المساعدة والمساندة لكل المحتاجين لسواعدهم من أجل تخفيف آلام المرضى والمصابين من المواطنين والمقيمين، وكل شخص يحتاج إلى الخدمات الإسعافية.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، أمس، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، المسعفين الإماراتيين العاملين في الإسعاف الوطني الذين تخرجوا في برنامج الإسعاف الوطني لإعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين، يرافقهم عبدالعزيز الأحمد، نائب رئيس مجلس إدارة الإسعاف الوطني، وأحمد صالح الهاجري، الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وفهد بورباع، مدير علاقات الشركاء الاستراتيجيين.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على الجهود المبذولة في إنجاح برنامج المسعفين الإماراتيين الذي يعد نموذجاً رائداً في تدريب وتأهيل الشباب الإماراتي لتقديم أفضل خدمات الإسعاف المتطورة والمتميزة.

وثمّن سموه الجهود التي يبذلها الإسعاف الوطني ومهنية كوادره في تقديم الخدمات الإسعافية الطارئة.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالكوادر المواطنة العاملة في القطاعات الخدمية والمهن الحيوية في سبيل خدمة وطنهم ومجتمعهم، والمساهمة في إنقاذ وإسعاف المرضى والمصابين.

وأعرب المسعفون ومرافقوهم عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهده، وأشادوا بدعم سموهما للقطاع الصحي في الدولة لتأسيس منظومة صحية متكاملة، تطبق أحدث المعايير والمقاييس العالمية.