حاكم الشارقة يستقبل المشاركين في «تنفيذي جامعات العالم الإسلامي»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، في مكتب سموه بالجامعة، المشاركين في أعمال الدورة الـ23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بالضيوف المشاركين، متمنياً لهم طيب الإقامة في إمارة الشارقة، وتبادل معهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات العلمية.

استعرض سموه الجهود الأكاديمية، وكيف أن إمارة الشارقة سخّرت الإمكانيات لدعم العلم وبناء الإنسان، فأسست المدينة الجامعية التي تضم عدداً من الصروح العلمية منها الجامعة الأميركية وجامعة الشارقة والجامعة القاسمية، والعديد من المؤسسات الأكاديمية والعلمية والثقافية، ما جعلها قبلة لطلبة العلم والراغبين في مواصلة التعليم من مختلف دول العالم.

واطلع سموه من المشاركين، على جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة في المجلس.

وتقدم معالي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، باسم الضيوف المشاركين، بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، مثمناً رعاية جامعة الشارقة لأعمال الدورة 23 للمجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي.

.. ويصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل «بلدي كلباء»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس البلدي لمدينة كلباء، برئاسة الدكتور سليمان عبدالله سليمان بن سرحان الزعابي، وعضوية كل من: حسين محمد عيسى بن حسين، وحمد سالم عبيد محمد الزعابي، وزايد عبدالله مسعود الكلباني، وسالم محمد عبدالله خميس الكندي، وسيف خميس سعيد سيف المزروعي، وصالح محمد سعيد جمعة الغمري، والدكتور عبيد صقر صالح حسن المراشدة، وهاشم محمد يعقوب البيرق.