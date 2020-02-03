البواردي يبحث مع السفير الأرجنتيني علاقات التعاون

أبوظبي (وام) بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع خلال استقباله في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس خورخيه أوغستين مولينا أرامباري، سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، لاسيما في المجالات الدفاعية والعسكرية.

ورحب وزير الدولة لشؤون الدفاع بالسفير الأرجنتيني، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع، والوفد المرافق للسفير الأرجنتيني.

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