«التراسل الإلكتروني» يُسرع إنجاز معاملات مشاريع البنية التحتية

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي تطبيقها نظام التراسل الإلكتروني بين المكتب والحقل بما يحقق العديد من الفوائد كتسريع إنجار معاملات مشاريع البنية التحتية بنسبة 35%، واختصار خطوات إنجاز المعاملات بنسبة 44%، ورفع جودة ودقة المعلومات وخفض مراجعات المتعاملين إلى البلدية بنسبة 75%، والتوقيع الإلكتروني في الموقع للمقاول والاستشاري وتسهيل أرشفة المعلومات.

وأشارت البلدية خلال فعاليات ثاني أيام «وطن الابتكار» الذي تنظمه إلى إمكانية الإبلاغ عن حالات الطوارئ عبر الاتصال على الرقم 993، والذي يتيح التعامل السريع مع البلاغات.

وأوضح أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في البلدية، أن منصة الخدمات الرقمية توفر حالياً أكثر من 300 خدمة إلكترونية داخلية متاحة للموظفين.

فيما أعلن محمد الملا من إدارة البيانات المكانية عن استخدام الطائرة المسيرة لإنجاز المهام المستعجلة في دقة وجودة عالية مقارنة مع طرق المسح التقليدية.

وجرى تفعيل العديد من خدمات التصرفات العقارية، كالرهن الإلكتروني وتسجيل البيع الأولي من المطورين إلى المستثمرين، وغيره من الخدمات عبر منصة الخدمات الذكية، وذلك لتسهيل رحلة العميل دون الحاجة لمراجعة البلدية.

وعلى هامش المعرض المرافق لفعالية «وطن الابتكار»، أعلنت شركة أميركوم عن تقنية «سمارت إنيرجي» والتي من خلالها يتم تركيب حساسات على مولدات التكييف لتحديد أكثر الأماكن استهلاكا للطاقة ووضع الإرشادات بما يوفر تقريباً 40? من فاتورة الكهرباء، على مستوى المشاريع الكبيرة والمؤسسات والأبنية، وفق ما أفاد مازن نصر الدين مدير المبيعات بالشركة.

وعرض صلاح ربيع من شركة سيبكا، تقنية «إنترنت الأشياء» والتي تختص بالمدارس والحفاظ على سلامة الأبناء في المدارس، حيث تعطي إشعار لأولياء الأمور عن كافة تحركات الأبناء من دخولهم لحافلة المدرسة وتتبع حركة الباص ودخول الطالب إلى المدرسة وتتبع تحركاته وسلوكه عبر نظام ذكي يحفظ روتين الطالب وفي حال اختلف الروتين اليومي للطالب يعطي إشعار للوالدين بهذا الشيء.

وتأتي فعالية أسبوع الابتكار التي تختتم أعمالها اليوم تطبيقاً لاستراتيجية بلدية مدينة أبوظبي في مجال تعزيز القدرات الإبداعية والابتكارية لفريق عملها، وفي الوقت ذاته الاستفادة من التجارب الناجحة لدى الشركاء الاستراتيجيين، وتوظيف هذه الإبداعات والأفكار في الارتقاء بخدمات البلدية وتحسين الأداء وتحقيق السعادة لجميع أفراد المجتمع والشركاء.

ويشكل أسبوع الابتكار الذي تنظمه البلدية ضمن إطار شهر الابتكار على مستوى الدولة نافذة تطل منها الأفكار الخلاقة، والرؤى غير التقليدية، والإبداعات التي تعوّل عليها البلدية كثيراً في تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات لأن الغاية القصوى من تحفيز الروح الإبداعية لدى كل واحد هو أن نصل إلى مرحلة التألق في كل شيء في خدماتنا، في تواصلنا مع المتعاملين، في دعم تطلعات مجتمعنا، وبالمحصلة في ترسيخ قيم السعادة بكافة أوجهها، وفي إعلاء قيمة الابتكار والإبداع كوسيلة حضارية تسهم في تعزيز حاضرنا وبناء ملامح مستقبلنا.