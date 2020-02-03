«الخارجية» تؤكد تعزيز الشراكة المستدامة لخدمة مصالح الإمارات

أبوظبي (وام)

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تعزيز الشراكة المستدامة بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين في سبيل خدمة مصالح الدولة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في الدولة وخارجها.

جاء ذلك خلال تكريم الوزارة شركاءها الاستراتيجيين ورواد قطاع الأعمال على هامش الملتقى الرابع عشر للسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية في الخارج، وذلك تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في تعزيز عمل الوزارة، ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية، بحضور معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب عبدالناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، بالشركاء الاستراتيجيين لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقال الشعالي إن القطاع الاقتصادي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي قام بمراجعة وتطوير استراتيجيته خلال العام 2019، وبما يساهم في تفادي التحديات السابقة، ومواكبة التغيرات المتسارعة في واقع واتجاهات الاقتصاد الإماراتي، وصولاً إلى تصميم استراتيجية متكاملة للدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، وبما يكفل إدارة السياسة الاقتصادية الخارجية للدولة من خلال شراكة حقيقية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكونات الطيف الاقتصادي كافة في الدولة.

وأضاف أنه وفي إطار جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، فقد تم إعداد استراتيجية جديدة بهذا الخصوص، وبحيث تساهم هذه الاستراتيجية في الجهود الرامية إلى تحويل دولة الإمارات من مركز تجاري متقدم إلى حلقة رئيسة ضمن سلسلة القيمة المضافة لأهم السلع والمنتجات المتداولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال التركيز على الاستثمارات التصديرية، والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الأخرى ذات الأولوية على المستوى الوطني.

وشدد الشعالي على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية في حماية المصالح الاقتصادية الداخلية والخارجية لدولة الإمارات، من خلال دورها المحوري في فتح أبواب التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى صون مختلف المصالح الاستراتيجية للدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية بتفرعاتها المتعددة، بما يسهم في خدمة الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، وفي مقدمتها بناء اقتصاد معرفي تنافسي يستند إلى بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

وتضمنت قائمة الجهات التي تم تكريمها أمس فئة الجهات المتميزة والداعمة للقطاع الاقتصادي، والتي شملت كلاً من وزارة المالية ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وغرف الإمارات وشركة مبادلة للاستثمار وعملات للطباعة الأمنية وسوق أبوظبي العالمي وطيران الإمارات وطيران الاتحاد، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.