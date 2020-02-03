«التربية»: إشعارات غياب الطلاب عبر «المنهل» قريباً

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تبدأ وزارة التربية والتعليم خلال الفترة القادمة تفعيل نظام إشعارات غياب الطلاب إلى أولياء الأمور عبر نظام «المنهل»، وذلك لتعريف أولياء الأمور بحالات الأبناء ومدى التزامهم بالدوام المدرسي.

ونظام «المنهل» هو منصة الإلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتتضمن كافة المعلومات التي تخص الطالب من الغياب والدرجات والجدول المدرسي للمعلمين، وغيرها من الخدمات الطلابية الأخرى في المدارس الحكومية التابعة للوزارة.

وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن نظام إشعارات غياب الطلاب سيتم البدء في تفعيلها على المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة «المنهل» خلال الفترة القادمة، حيث يتم العمل عليها حالياً تمهيداً لبدء تشغيلها في أقرب وقت، وسيتم من خلالها إرسال الرسائل النصية الخاصة بغياب الأبناء إلى أولياء الأمور من خلال أرقام الهواتف المسجلة داخل النظام، ما يتيح لهم متابعة مدى التزام أبنائهم الطلاب بالحضور.

وكان عدد من أولياء الأمور قد طالبوا بتفعيل نظام إشعارات غياب الطلاب، لإتاحة مزيد من الرقابة الأبوية على الطلاب، والحد من حالات الغياب والتأخير المدرسي.

ويؤكد عتيق القبيسي ولي أمر، أن عدم وجود إشعارات بغياب الطلاب عن المدرسة إلى أولياء الأمور يشجع الطلاب على الغياب والتمادي في تكراره، خاصة أن ولي الأمر لا يكون لديه علم بغياب ابنه عن المدرسة، خلافاً للنظام السابق الذي كان ولي الأمر فيه على اطلاع بموقف ابنه من الحضور والغياب، حيث كانت الرسائل النصية تصل مباشرة إلى أولياء الأمور فور تسجيل الغياب، لتفيد بعدم حضور الابن للمدرسة وطلب معرفة سبب الغياب من ولي الأمر.

في السياق ذاته، أكد عدد من التربويين أن تفعيل نظام إشعارات غياب الطالب هو الحل الأمثل لزيادة تواصل أولياء الأمور مع إدارات المدارس ومعرفة مدى التزام الطلاب بالحضور والغياب، خاصة في ظل زيادة مهام المدرسين وإدارات المدارس، مما يفعل عملية التواصل بشكل مباشر مع أولياء الطلاب المتغيبين، ويمثل حلاً مثالياً لتفادي تلك المشاكل.