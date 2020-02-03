الزيودي: حلول مستندة إلى الطبيعة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تحتفل اليوم بيوم البيئة الوطني الثالث والعشرين، واضعة شعار تعزيز «الحلول المستندة إلى الطبيعة» شعاراً لنهج العمل البيئي، بعد أن أنهت ثلاث سنوات متتالية من تعزيز وتكريس سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين ونشر الوعي المجتمعي بهما وما يمثلانه من دعم لمستهدفات رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة. وقال معالي ثاني الزيودي: «اليوم ومع إطلاق مرحلة جديدة من العمل تواصل فيها دولة الإمارات جهود حماية البيئة عبر تعزيز ونشر الحلول المستندة إلى الطبيعة، يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تفضله بشمول هذه المناسبة برعايته الكريمة، ودعمه المتواصل لجهود حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة بدولة الإمارات».

وأضاف معاليه: «كما يسرني أن أعرب عن التقدير والامتنان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكّام الإمارات على اهتمامهم البالغ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها بدولة الإمارات، والتي كان لها بالغ الأثر فيما حققناه من إنجازات في هذا المجال على الصعيدين الوطني والعالمي».

وأشار إلى أن الوزارة، تزامناً مع يوم البيئة الوطني، تفخر بإطلاق الإصدار الثاني من «تقرير حالة البيئة في دولة الإمارات»، والذي تم العمل عليه وفق منهجية بحثية متعمقة لرصد المتغيرات في حالة البيئة في الدولة في السنوات الأخيرة، وما أفرزته من ضغوط وتأثيرات، والتدابير والإجراءات متعددة المستويات التي اتخذتها لمواجهة تلك الضغوط والحد من تأثيراتها، وتحويلها إلى فرص تنموية تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية للرؤية، والأجندة الخضراء 2030، والغايات ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الجهود التي قامت بها الدولة للاستجابة لتلك الضغوط والتأثيرات، وعلى الفجوات التي لا تزال قائمة، والتي نعمل على مواصلة جهودنا لجسرها في المرحلة القادمة، كما سيتوفر التقرير على الموقع الإلكتروني للوزارة بالتزامن مع يوم البيئة الوطني الثالث والعشرين.

وبيّن معاليه أن حماية البيئة والعمل من أجلها حظيا باهتمام بالغ في دولة الإمارات، حيث دعا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه - للمحافظة على الموارد البيئية وضمان استمرارها للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن تلك السياسات قد شملت تنويع مصادر الطاقة للوصول بنسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50% في عام 2050، وتبني نهج الاقتصاد الأخضر، وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام.