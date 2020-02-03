غباش يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع الأردن وصربيا وروسيا الاتحادية

أبوظبي (الاتحاد) بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال استقباله في مقر المجلس في أبوظبي أمس، القائم بأعمال روسيا الاتحادية لدى الدولة، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسفير جمهورية صربيا، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية وتفعيل التنسيق خلال المشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية.

فقد استقبل معالي رئيس المجلس، كلاً على حدة: يوري فيداكاس، القائم بأعمال روسيا الاتحادية في الدولة، وجمعة العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وستانيمبر فولتيشيفيتش، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية صربيا في الدولة، بحضور الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس.

وأكد معاليه أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا والأردن وصربيا تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، لما تحظى به من دعم وتوجيه من قبل القيادة الحكيمة.

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