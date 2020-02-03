وفد «شؤون الوطني» يزور مستشفى دبي

دبي (الاتحاد) زار وفد من وزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي أمس، قسم مرضى سرطان الأطفال في مستشفى دبي بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، وذلك بهدف دعم الروح المعنوية، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال الصغار المصابين بالسرطان الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.

وتأتي زيارة الوفد الذي ترأسه طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وضم عدداً من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، إلى جانب مجموعة من موظفي الوزارة ضمن المسؤولية الاجتماعية للوزارة، وحرصها على ترسيخ مفاهيمها لدى موظفيها من خلال مد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع.

وقال طارق هلال لوتاه: «تلتزم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالعمل على ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس موظفيها، وهذه الزيارة إنما هي تجسيد لحرص الوزارة من خلال مبادراتها المختلفة على تعزيز قيم التكاتف والتكافل مع ومد جسور التواصل مع جميع فئاته وتوطيد أواصر العلاقات المجتمعية».

وأضاف:«تكمن أهمية هذه الزيارة في تقديم الدعم المعنوي للأطفال الذين يقاومون مرض السرطان، ورسم البسمة على وجوههم. وقد لمسنا خلالها اهتماماً كبيراً بالمرضى من خلال تقديم خدمات علاجية متطورة لهم ومتابعة دورية لتطور حالاتهم الصحية». وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة على غرف الأطفال والاطمئنان عليهم والوقوف على صحتهم وتقديم الدعم والمؤازرة المعنوية لهم.

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