«الإمارات للدراسات» ينظم محاضرة عن بناء الإنسان

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في إطار أنشطته وفعالياته المعرفية والثقافية، محاضرته رقم (738) بعنوان «إنهم يصنعون الحياة - بناء الإنسان في دولة الإمارات»، تقدمها الأديبة فاطمة ناعوت، من جمهورية مصر العربية، غداً في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي، والدعوة عامة، والترجمة الفورية متاحة.

وتأتي هذه المحاضرة، في إطار اهتمام المركز بطرح القضايا التي من شأنها تسليط الضوء على الجوانب المضيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة تلك التي تُرى بعيون خارجية، بوصفها شهادات مهمة على تميز وريادة الدولة في شتى الصعد والأنشطة والممارسات التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، عبر بناء الإنسان وصناعة الحياة.

وفي معرض تأمُّلها التجربة الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأنها أقامت فيها ما يناهز الثمانية أشهر في عام 2016، كان لا بدّ لناعوت من تأليف كتاب يحمل عنوان المحاضرة نفسه، حيث ستسرد المحاضِرة التجربة الاستثنائية، التي دشنها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، قبل نحو خمسة عقود، فصنع ذلك المجتمع العربي الإسلامي التعدُّدي الفريد، الذي يحترم الإنسان كونَه إنساناً، من دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، عِرقيةً كانت، أو عَقَديةً، أو طبقيةً، أو عنصرية.

كما ستناقش ناعوت دور القيادة الرشيدة في إكمال المسيرة النهضوية المستنيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسسها الشيخ زايد، رحمه الله، على النُّبل والتواضع والقبول الكامل للبشر كافة، وغرَسَ في أبنائه مبدأ تقديس قيمة الإنسان، فنشأت الأجيال الجديدة من الشعب الإماراتي، وقد ترسَّخ لديها السلوك المتحضّر النبيل، واحترام حقوق البشر، حتى صارت تلك القيمُ جزءاً أصيلاً ومحفوراً ولا يتبدل في البنية الصلبة للعقل الإماراتي.

وخلال المحاضرة، ستعرّج الأديبة فاطمة ناعوت على التشريف الطيب الذي نالته، عندما كتب تصدير الكتاب سموُّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الأمر الذي كان له إضافة ثرية للكتاب، لأن سموه، وكما تقول ناعوت، أحد دُعاة التنوير والتسامح في العالم العربي، وله تاريخ مشهود في مكافحة التطرف والإرهاب الذي يجتاح العالم.