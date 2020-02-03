الأرشيف الوطني يعقد «ملتقى الكونجرس أبوظبي»

أبوظبي (وام)

عقد الأرشيف الوطني بمقره في أبوظبي «ملتقى الكونجرس أبوظبي 2020.. التحدي القادم»، الذي يستهدف تحديد ملامح الطريق، والتمهيد نحو مزيد من النجاح والتميز لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف الذي يستضيفه الأرشيف الوطني في أبوظبي، من 16إلى 20 نوفمبر المقبل، تحت شعار «تمكين مجتمعات المعرفة».

وأشار الدكتور عبد الله محمد الريسي، مدير عام الأرشيف الوطني في كلمته الافتتاحية إلى أهمية هذا الحدث، محلياً وعالمياً، منوهاً بأن نجاح كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020 يعدّ تحدياً كبيراً، وعلى الأرشيف الوطني أن يفوز بهذا التحدي.

وأوضح أن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2020 يعتبر قمة المؤتمرات الأرشيفية في العالم، وسيؤدي نجاحه إلى نقلة نوعية وعالمية للأرشيف، وذلك بالنسبة إلى عدد المشاركين فيه، ونوعية المحاور ومواضيعها، والاهتمام الكبير الذي يلقاه من القيادة التي تيسر له جميع أسباب النجاح، ويعدّ نجاح الأرشيف الوطني في استضافة كونجرس المجلس الدولي للأرشيف 2020 في أبوظبي خير استقبال لخمسينية الدولة، ورؤية الإمارات في 2021م.

وأشاد الريسي بالجاهزية العالية في الأرشيف الوطني لاستقبال الكونجرس، إذ إن التسجيل لا يزال مستمراً، وقد وصل عدد أوراق العمل التي تلقاها الأرشيف الوطني إلى 140 ورقة عمل، ولن تتوقف اللجنة المعنية عن تلقى المزيد من أوراق العمل حتى آخر فبراير.

ونوه إلى أن كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في 2020 قد ارتبط بمعرض «إكسبو دبي 2020» بمذكرة تفاهم، واليوم يقدم الأرشيف الوطني المحتوى التاريخي الكامل لساحة الوصل الخاصة بإكسبو، وقدمت عزة الكعبي مدير المشروع عرضاً مطولاً تضمن تفاصيل وبيانات مهمة عن التحضيرات لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2020.