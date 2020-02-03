جلسة حول جهود «الأمم المتحدة» لتحقيق الأمن والسلم الدوليين

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» أمس حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان «جهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين في ظل الاستقطابات الراهنة»، ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه التشاؤم حول دور المنظمات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة في تحقيق حلول للنزاعات على الأرض في أكثر المناطق اضطراباً في العالم.

وتحدث في الجلسة النقاشية كل من جيفري فيلتمان، الزميل الأول في مؤسسة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السابق، وكارين بيرس، الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، وأدارها برناردينو ليون، مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، واستعرضت لانا نسيبة، الممثلة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمة لها خلال الجلسة دور «الأمم المتحدة» المتزايد الأهمية في مجال الدبلوماسية وجهود حفظ السلام في جميع أنحاء العالم.

وقال برناردينو ليون: «في وقتنا الراهن، أصبحت الحاجة ملحّة إلى الدبلوماسية للتوسط في المصالحات وتسوية النزاعات الدولية المتفاقمة يوماً بعد يوم. وفي هذا الإطار، يُسهم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور محوري، من خلال عمله على تقييم معاهدات الأمن، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

وأشار جيفري فيلتمان في حديثه إلى طلاب الأكاديمية إلى أن دور الأمم المتحدة في حل النزاعات أصبح معقداً بشكل متزايد اليوم لأنه لا يوجد صراع يقتصر على بلد واحد. وأضاف أنه رغم الشكوك المتزايدة في عدم قدرة منظمات مثل الأمم المتحدة إلا على لعب دور المحكّم الأخلاقي، وفي تحقيق انتصارات فعالة في المناطق الخارجة عن نطاق اهتمام دول العالم الأكثر نفوذاً، تعبر الحكومات، إضافة إلى الأفراد، في مناطق النزاع عن امتنانها الدائم لوجود الأمم المتحدة.

وقال فيلتمان: في ظل هذه الحروب بالوكالة التي تدور حول العالم في سوريا واليمن والأمم الإفريقية والمنطقة الأقرب هنا في دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح حفظ السلام نشاطاً متشابكاً بشكل كبير، لذلك ستحتاج إلى الآخرين لتمكينك من تنفيذ مهمتك. ونحن في مؤسسة الأمم المتحدة نسعى إلى توطيد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وبناء الروابط والجسور في جميع أنحاء العالم».