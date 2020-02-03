140 شاغراً في أيام التوظيف بدبي وعجمان اليوم

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل، إلى حضور اليوم المفتوح للتوظيف الذي يتم تنظيمه اليوم في مراكز سعادة المتعاملين بكل من دبي وعجمان لحضور مقابلات وظيفية لأكثر من 140 شاغراً وظيفياً في شركات ومنشآت كبرى تعمل في القطاع الخاص في قطاعات التجزئة والتعليم والاستشارات والرعاية الصحية والتأمين، وتطلب تعيين المواطنين من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والمؤهلات الجامعية ودرجات الماجستير.

وأفادت الوزارة بأن مجموعة الفطيم - آيكيا تعرض في اليوم المفتوح للتوظيف بمركز سعادة المتعاملين في عجمان، 116 شاغراً في قطاع التجزئة، حيث تبدأ المقابلات الوظيفية من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة، لشغل وظائف مديري محال ومبيعات وقائدي فرق المبيعات واختصاصي أسعار العلامات ومستشار التخطيط المنزلي وأمين صندوق ومساعد خدمة عملاء ومختصين في الصحة والسلامة وكهربائي ومساعد شؤون الصيانة وفنيي «متاجر للإدارة اللوجيستاتية»، ومساعد إدخال بيانات ومدير علاقات عامة وإعلام، وقائد فريق التصميم الداخلي ورئيس فريق البضائع، ومصمم جرافيك واختصاصي معروضات ومنسق ورش عمل ومدير أغذية ومشروبات ومدير مطعم وأمين مخزن ومدير مالي واختصاصي موارد بشرية واختصاصي تسويق ومنسق تكنولوجيا المعلومات.

وفي إمارة دبي، تنظم الوزارة في مركز سعادة المتعاملين - توطين في منطقة أم الشيف على فترتين: الصباحية تبدأ من التاسعة حتى الحادية عشرة، والفترة الثانية من الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية بعد الظهر، حيث تعرض منشآت خاصة في مجال الاستشارات والطاقة والصيانة والاستثمار والرعاية الصحية والصناعة، نحو 27 شاغراً وظيفياً، لتعيين مواطنين ومواطنات في وظائف مهندسين مدني وميكانيكي وبناء معماري وكهرباء ومستشارين تقنيين ومشرف إداري وفنيي مختبرات طبية واختصاصيي تأمين وإعادة تأمين وتسويق ومديري إدارة ومبيعات وتخطيط ومحللي نظم ومدير عمليات ومشرف بيانات وتنفيذي عروض ترويجية ومصور فوتوغرافي وتنفيذي إدارة عقود ومصمم داخلي، إضافة إلى مدرس تعليم ثانوي، واختصاصيي خدمة اجتماعية.

وذكرت الوزارة أن المواطنين الراغبين في التقدم لإجراء المقابلات الوظيفية خلال الأيام المفتوحة للتوظيف عليهم إحضار المستندات الرسمية المطلوبة، وتشمل بطاقة الهوية والسيرة الذاتية، ونسخة من الشهادات والمؤهلات الدراسية.