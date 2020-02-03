قرقاش: نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في الاجتماع الطارىء لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "في الاجتماع الطارىء لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بجدة، نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
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