محمد بن زايد: "مشروع جبل علي" شريان جديد لموارد الطاقة

تم، اليوم الإثنين، الإعلان عن "مشروع جبل علي" بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد سموه، أن مشروع جبل علي يعد شرياناً جديداً لموارد الطاقة ورافداً لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية في الدولة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر": "شهدت وأخي محمد بن راشد الإعلان عن "مشروع جبل علي".. مخزون حيوي للغاز الطبيعي يكتشف بين سيح السديرة وجبل علي.. ستتولى "أدنوك" أعمال تطويره وإنتاجه بالاتفاق مع "هيئة دبي للتجهيزات".. شريان جديد لموارد الطاقة ورافد لنمو اقتصادنا الوطني واستدامة خطط التنمية في الدولة".