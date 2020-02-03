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الامارات | مواطن يلحق بزوجته بعد 10 ساعات من وفاتها

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مصباح أمين-رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن مسن بعد 10 ساعات من دفن زوجته في مقبرة الخب في وادي غليلة شمال رأس الخيمة.

وقال مدير خدمة جنائز الإمارات عبد المرزوقي، لـ "الإمارات اليوم"، إن الزوجة توفيت صباح اليوم نتيجة لمرضها وكبر سنها وتم دفنها في مقبرة الخب القريبة من منطقتها السكنية.

ولفت إلى أنه بعد مرور 10 ساعات من وفاة الزوجة توفي الزوج متأثرا بمرضه وكبر سنه، وسيتم دفنه بجوار قبر زوجته في نفس المقبرة التي دفنت بها.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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