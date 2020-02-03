الامارات | "الصحة" تجيب عن أكثر 7 أسئلة تكراراً حول كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تجيب عن أكثر 7 أسئلة تكراراً حول كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أجوبة تفصيلية حول أكثر 7 أسئلة تكراراً حول فيروس كورونا عالمياً ومحلياً، لتوعية أفراد المجتمع، وأوضحت رداً على السؤال الأول في القائمة والمتعلق بكيفية انتقال المرض، أن هناك ثلاثة طرق لانتقال العدوى، الأول من مصادر حيوانية للإنسان، أو من شخص مصاب لآخر، وتنتشر سلالات الفيروس عبر الرزاز الملوث أو الأيدي الملوثة.

وتابعت " يأتي السؤال حول وجود لقاح للفيروس في المرتبة الثانية ضمن الأسئلة الأكثر تكراراً، مؤكدة أنه حتى الآن لا يم يتم اكتشاف لقاح للفيروس".

وأضافت " يأتي السؤال حول أعراض المرض في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الأسئلة الأكثر تكراراً حول كورونا، وحددتها الوزارة في دليلها الإرشادي بـ6 أعراض، هي "ألم في الحلق، الحمى، السعال، الصداع، ضيق وصعوبة في التنفس، التهاب رئوي".

جاء السؤال حول وجود أدوية معالجة للمرض الذي يسببه الفيروس في المرتبة الرابعة، لتؤكد الوزارة عدم وجود علاج فعال حتى اليوم، إلا أن العديد من أعراضه يمكن معالجتها، ويعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض .

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وأوضحت الوزارة رداً على السؤال حول الإجراءات اللازمة للقادمين من المناطق الموبوءة، أن هؤلاء الأفراد عليهم التوجه فوراً إلى أقرب مركز للرعاية الطبية، مع ضرورة إخبار الطبيب عن الوجهة القادم منها، والبقاء في المنزل وتجنب الاتصال مع الآخرين، وعدم السفر أثناء المرض، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، مع الحرص على غسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام المطهر .

وأكدت رداً على سؤال حول أكثر المصادر الموثوقة لتلقي المعلومات بشأن الفيروس، على ضرورة الرجوع إلى الجهات الصحية الحكومية وعدم تداول معلومات خاصة بالأمراض بشكل عام.

وجاء السؤال حول أبرز طرق الوقاية من الفيروس في المرتبة السابعة من قائمة الأسئلة الأكثر تكراراً حول الفيروس، لتوضح لتؤكد الوزارة على ضرورة تجنب الحيوانات "حية أو ميتة"، واستخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء، وتجنب الاختلاط بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.