الامارات | «أنت عيل وحقود» تقود عربياً إلى المحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنت عيل وحقود» تقود عربياً إلى المحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها شاب من الجنسية العربية بتهمة سب آخر من جنسيته نفسها، إذ أرسل إلى الشاكي مجموعة من الرسائل النصية، تضمنت عبارات غير لائقة، منها رسالة كان محتواها «أنت عيل وحقود».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 22 ديسمبر الماضي، عندما كانت بين الشاكي والمتهم محادثات عديدة عبر برنامج «وتس أب»، وخلال المحادثة قام المتهم بسب المجني عليه بعبارات سيئة عديدة، كان من ضمنها «أنت عيل وحقود»، ما دفعه إلى تقديم بلاغ بحق المتهم لأخذ حقه منه بالقانون، وعليه تم ضبط المتهم وإحالته إلى القضاء لمحاكمته.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها، وقال إن مشادات كلامية نشبت بينه وبين الشاكي، جعلته يتعصب ويقوم بسبه، ولكنه لم يقصد الإساءة له، مشيراً إلى أنه تصالح مع المجني عليه.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 10 فبراير المقبل، وإعطاء المتهم مهلة لتقديم تنازل الشاكي بشكل قانوني وفق الإجراءات المتبعة.