أبرز فعاليات هذا الأسبوع في دبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Dubai Calendar قدمت بواسطة الكثير من المرح بانتظاركم بعد يوم مُتعب من العمل

بانتظاركم أسبوع من الفعاليات الثقافيّة والترفيهيّة والحفلات الفنيّة بالإضافة إلى مهرجان طيران الإمارات للآداب وغير ذلك الكثير. اجتمعوا مع الأصدقاء وخطّطوا معاً لقضاء أوقات مليئة بالتسلية والمرح في دبي.

اختتموا يوم الإثنين مع الأجواء الموسيقيّة

توجّهوا إلى السركال أفنيو للاستمتاع بحفل موسيقي مميّز لـ "ليوني مورفي" ضمن سلسلة حفلات "ذا فريدج". تشتهر "مورفي" التي انطلقت مسيرتها الفنيّة من دبي بمجموعة من الأغاني والألبومات المميّزة. استمعوا إلى هذه النجمة الجنوب إفريقية والتي تقدّم الأنواع الموسيقيّة المُختلفة مثل البوب والأغاني المعاصرة والشعبيّة. استمتعوا بالأجواء الفنيّة واستكشفوا المعارض في مؤسّسة جان بول نجار ومعرض الخط الثالث قبل الحفل.

التاريخ: 3 فبراير

المكان: ذا فريدج، السركال أفنيو

المزيد من المعلومات

شاركوا في أكبر مهرجان للآداب في المنطقة

يعود مهرجان طيران الإمارات للآداب السنوي إلى دبي بنسخة جديدة مع العديد من الندوات والمقابلات. يشارك في الفعالية مجموعة من المؤلّفين المعروفين والصحافيين والمستكشفين وعشّاق الآداب من 4 إلى 9 فبراير. يضمّ المهرجان ما يناسب الجميع بدءاً من ورش عمل الأطفال وصولاً إلى الندوات الشعريّة وجلسات النقاش المُميّزة.

التاريخ: 4 - 9 فبراير

Advertisements

المكان: إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي

المزيد من المعلومات

استكشفوا القرية العالمية

إذا كنتم ترغبون بقضاء الوقت مع العائلة في أمسية مليئة بالمرح والمأكولات والثقافة، فننصحكم بالتوجّه إلى القرية العالمية، المنتزه الترفيهي متعدّد الثقافات الأبرز في العالم. استكشفوا جناحي كوريا وأذربيجان الجديدين، أو شاركوا في المغامرات مع أكثر من 100 لعبة مليئة بالتشويق بما في ذلك لعبة "ترانسيلفانيا تاورز" الجديدة. تناولوا العشاء وتذوّقوا نكهات مختلفة من أنحاء العالم في أكثر من 170 كشكاً للطعام، وتعرّفوا على مجموعة من المواضيع العلميّة والتاريخيّة والفنيّة في متحف "ريبليز صدّق أو لا تصدّق"، واستمتعوا بالموسيقى المحليّة في هذه الوجهة الفريدة.

التاريخ: حتى 4 أبريل

المكان: القرية العالمية

المزيد من المعلومات

اطّلعوا على أحدث فعاليات دبي من خلال جدول فعاليات دبي أو حمّلوا التطبيق