برعاية محمد بن زايد.. كلية الشرطة تحتفل غداً بتخريج طلبتها

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحتفل كلية الشرطة غداً بتخريج الدفعة الثلاثين والحادية والثلاثين من مرشحي الضباط، ودورة الجامعيين الثلاثين، ودورة الجامعيات الرابعة عشرة، والدورة السابعة من حملة الماجستير، وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وقال العميد وليد سالم الشامسي، مدير عام كلية الشرطة، إن إجمالي عدد خريجي بلغ (365) خريجاً وخريجة، بينهم (165) طالباً مرشحاً من الدفعة الثلاثين و(132) طالباً مرشحاً من الدفعة الحادية والثلاثين و(43) من الطلبة الجامعيين، وثلاثة من الطالبات الجامعيات، و(22) ضابطاً من حملة الماجستير في إدارة الشرطة والعدالة الجنائية، موضحاً أن من بين الخريجين من الطلبة المرشحين (11) طالباً من (4) دول عربية شقيقة، هم ثلاثة ضباط من مملكة البحرين، وخمسة طلاب من المملكة الأردنية الهاشمية، وطالب من دولة فلسطين، وطالبان من جمهورية جزر القمر الاتحادية.

وأكد أن كلية الشرطة منذ تأسيسها عام 1985، تحرص على تخريج الكفاءات في العمل والتخصصات القانونية والشرطية ورفد مختلف أقسام ومراكز الشرطة والمراكز الشرطية الخدمية بالخريجين الأكفاء ذوي القدرة على التعامل مع مختلف الأعمال الأمنية وخدمة المجتمع وفق ما تقتضيه الحاجة للحفاظ على استقرار المجتمع، لافتاً إلى أن الكلية حققت خلال السنوات الماضية إنجازات كبيرة، معرباً عن فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة من ضباط الشرطة لخدمة الوطن، متسلحين بالعلم والمعرفة وأرقى مستويات التدريب لتحمّل أعباء ومسؤوليات العمل الشرطي في مختلف مجالاته لتعزيز استقرار وأمن المجتمع.

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وأشار إلى أن كلية الشرطة حققت مكانة متميزة بين نظيراتها على مستوى المنطقة في مختلف المجالات التدريبية والأكاديمية والإدارية، بفضل اهتمام ودعم قيادتنا العليا، والتي تجعلنا أكثر حرصاً على الالتزام بمراجعة وتطوير معايير التقييم بانتظام لمواكبة التغيرات الحديثة في مختلف المجالات الأكاديمية والتدريبية.

وأوضح العميد الشامسي أن نظام الدراسة والتدريب في الكلية يركز على الجانب التطبيقي العملي لتخريج ضباط شرطة قادرين على التعامل مع مختلف الظروف الأمنية بمهارة وحرفية عاليتين..لافتاً إلى أن مدة الدراسة بالكلية تمتد أربع سنوات ونصف منها فصل تمهيدي وثمانية فصول يقضيها الطالب تشتمل على تدريب عسكري وشرطي وتطبيق مهني يمارس فيها الخريج تدريباً في قطاعات الشرطة المختلفة يُمنح مَنْ يجتازها درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية والعدالة الجنائية.

وأعرب الشامسي عن الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايتهم واهتمامهم بجهاز الشرطة والأمن في الدولة.