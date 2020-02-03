الامارات | أبرز 10 بؤر للجراثيم أثناء السفر والتنقل

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 بؤر للجراثيم أثناء السفر والتنقل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هل أصبت بالمرض أثناء السفر؟ فهناك احتمالات كبيرة بأنك لمست أو تعاملت بشكل مباشر مع أبرز 10 بؤر للجراثيم، لكن لحسن الحظ يمكن أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب العواقب، تعرف على أبرز 10 بؤر للجراثيم أثناء السفر والتنقل وفقاً لشركة "سمارتر ترافل" المتخصصة في الاستشارات السياحية:

1. قد يلجأ موظفو الغرف الفندقية إلى تنظيف الحمام والغبار طوال الليل، لكنهم نادراً ما يقومون بتنظيف جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، ووجدت الدراسات التي أجراها علماء الأحياء المجهرية أن هذه الأجهزة تحتوي على أعلى مستويات التلوث البكتيري في الغرف.

2. قد تكون دورات المياه في الطائرات صغيرة الحجم، لكنها مناطق تتكاثر فيها الجراثيم بكثرة، فالمساحة صغيرة جدًا لدرجة أن تدفق المياه يرش البكتيريا على كل سطح تقريباً، بما في ذلك الحوض، وأفضل رهان هو غسل اليدين، واستخدام منشفة ورقية لفتح باب الحمام.

3. يضع الركاب في جيوب مقعد الطائرة الكثير من الأشياء بما في ذلك المحارم الورقية المستعملة، والحفاضات القذرة، وقشور الموز، ولا يتم تنظيف هذا الجزء من المقعد بشكل دائم، نوصيك بعدم وضع أي شيء في هذا الجيب، فهو يشبه تخزين أغراضك داخل سلة مهملات عامة طوال مدة الرحلة.

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4. طاولات مقعد الطائرة لها استخدامات عدة من قبل المسافرين غير تناول الطعام، فهي تعتبر أحد أكثر الأسطح قذارة على متن الطائرة، ولا يتم تعقيمها بشكل جيد بين كل رحلة وأخرى، لذلك ينبغي تعقيم الطاولة بعناية قبل استخدمها في رحلتك المقبلة.

5. إذا كنت متحمساً للحصول على وسادة وبطانية مجانية في رحلتك المقبلة؟ فكر ملياً، وخصوصاً إذا لم تكن مختومة في كيس بلاستيكي، إذ لا يتم تنظيف البطانيات والوسائد بشكل عام بين الرحلات القصيرة، وهي بيئة مناسبة لتكاثر الجراثيم.

6. يلجأ الكثيرون إلى الشرب من نوافير المياه العامة، ووجدت إحدى الدراسات التي أجرتها المؤسسة الوطنية للصرف الصحي (NSF International) أن أكثر المناطق البائسة في المدارس العامة هي نوافير المياه، يتم تنظيف الحمامات عدة مرات يومياً على عكس النوافير.

7. فكر مرتين قبل أن استخدام سرير الفندق، تقوم معظم الفنادق بتغيير الملاءات بشكل دائم بين كل نزيل وآخر، لكن ذلك لا ينطبق على المفرش الثقيل الملحق بالسرير، ولتجنب الجراثيم قم بإزالتها أو أطلب من إدارة الفندق تغييرها عند الوصول.

8. ما هو الشيء الوحيد الذي يلمسه الجميع في غرفة الفندق، دون أن يتم تنظيفه؟ إنه مفتاح الإضاءة، وهو موطن الكثير من الجراثيم، فقد يغسل الأشخاص أيديهم بمجرد دخولهم الغرفة، لكن أول شيء يلمسونه هو مفتاح إضاءة الغرفة، وكشفت دراسات أن مفتاح الإضاءة الرئيسي هو السطح الأقذر في غرف الفندق التي تم اختبارها، وغالبًا ما يحتوي على مستويات عالية من البكتيريا البرازية.