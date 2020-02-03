كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ارتفعت نسبة الإشغال في فنادق أبوظبي؟

شهد أصحاب الفنادق في أبو ظبي عاماً مثيراً في 2019 حيث ارتفعت أعداد السياح على خلفية سلسلة من الفعاليات البارزة، وفقًا لشركة STR الاستشارية في مجال الضيافة.

وارتفعت إيرادات الغرف المتاحة (RevPar)، وهو مقياس يستخدم في الصناعة لقياس أداء الفنادق، بنسبة 7.2 في المائة في أبوظبي إلى 321 درهم في عام 2019، حيث ارتفعت مستويات الإشغال بنسبة 2.3 في المائة إلى 73.4 في المائة. كما قفز متوسط ​​أسعار الغرف اليومية بنسبة 4.8 في المائة إلى 437 درهماً للغرفة.

وقال فيليب وولر، المدير الإقليمي لشركة STR لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “شهدت عاصمة الإمارات عامًا مثيرًا للسياحة بالإضافة إلى الأداء الفندقي”.

وأضاف “كان الجدول الزمني للأحداث مشغولًا بعدد من الأحداث البارزة، مما رفع الطلب على الفنادق في جميع أنحاء المدينة. بالإضافة إلى جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 F1 الكبرى في ديسمبر، استضافت المدينة كأس آسيا 2019 لكرة القدم في يناير، وزيارة البابا فرانسيس و UFC 242 و IREIS 2019 في سبتمبر، وكذلك Adipec 2019 في نوفمبر “.

كما تعزز النمو في أسعار الفنادق من حقيقة أن العرض الجديد ظل محدودا، حيث أظهر تقرير JLL الصادر يوم الأحد أن المعروض في العاصمة ظل ثابتًا عند 30،100 غرفة العام الماضي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وفي يوم الخميس، أعلن “مركز الإحصاء في أبو ظبي” أن إيرادات الفنادق في الإمارة بأكملها زادت بنسبة 3.5 في المائة لتبلغ 1.84 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2019. ووصل معدل الإشغال في أبوظبي إلى 79.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وتمت إضافة حوالي 7200 غرفة فندقية وشقة جديدة في دبي العام الماضي – منها 3200 تم طرحها في السوق في الربع الأخير وفقًا لتقرير JLL. ومن المقرر إضافة 24000 غرفة أخرى إلى السوق هذا العام.

نمت معدلات الإشغال في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 2.3 في المائة إلى 66.2 في المائة خلال العام الماضي.