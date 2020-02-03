كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أعلى الصفقات العقارية بدبي في 2019

تم بيع فيلا في مدينة محمد بن راشد تبلغ مساحتها 22858 قدمًا مربعًا مقابل 90 مليون درهم، لتصبح أغلى صفقة عقارية في عام 2019.

ووفقًا لبيانات شركة الوساطة العقارية Luxhabitat، يوجد عقاران في كل من MBR City و Downtown و Emirates Hills؛ وثلاثة في نخلة جميرا وواحد في أم سقيم ضمن قائمة أغلى 10 معاملات في 2019.

ومن بين 10 أغلى المعاملات في عام 2019، كانت هناك سبع فلل وشقتين وبنتهاوس واحد.

وكانت فيلا مكونة من 5 غرف نوم وتبلغ مساحتها 24018 قدم مربعة في نخلة جميرا ثاني أغلى صفقة في العام الماضي، حيث بيعت بمبلغ 74 مليون درهم، تليها فيلا من 6 غرف في تلال الإمارات بقيمة 64 مليون درهم.

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وتم بيع شقتين في II Primo في وسط المدينة بقيمة 63.4 مليون درهم و 43.55 مليون درهم، بحسب موقع زاوية.

ووفقًا لمزود البيانات Property Finder، سجلت دبي ما مجموعه 41،988 صفقة عقارية في عام 2019 مقارنة بـ 34،961 في العام السابق، بنمو قدره 20 في المائة.

وهذا أكبر عدد من معاملات المبيعات المسجلة سنويًا في دبي منذ عام 2008 عندما أصبحت البيانات متاحة للجمهور. وتم تسجيل 11662 عملية بيع عقارية في دبي في عام 2008. وبالتالي، نما سوق دبي العقاري بنسبة 260 في المائة في السنوات الـ 11 الماضية من حيث حجم المعاملات.