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بالصور| مكتبة بيت الحكمة تفتتح في الشارقة في أبريل
من المنتظر أن يفتتح “بيت الحكمة” وهو مكتبة تعتمد على التكنولوجيا الفائقة في الشارقة في شهر أبريل القادم.
وتوشك الأأعمال في المكتبة على الانتهاء، حيث تمتد على مساحة 1.2 هكتار وتضم أكثر من 100000 كتاب، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وتم تصميم شكل المكتبة المذهل البسيط من قبل شركة التصميم المعماري البريطانية الشهيرة Foster Partners. وتم إنشاؤها للاحتفال بالشارقة كعاصمة عالمية للكتاب في اليونسكو عام 2019.
وبيت الحكمة مشروع حضاري سيدمجُ بأسلوب مبتكر بين مفهومي المكتبة والملتقى الاجتماعي والثقافي.
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