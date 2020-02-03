كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن افتتاح مقهى البومة في أبو ظبي

تم افتتاح “مقهى البومة” في أبو ظبي، وقد تم الإعلان عنه، مع وجود بوم حي في المكان الذي يسمح للنزلاء بصطحاب الحيوانات الأليفة.

المفهوم مستوحى من المقاهي الحيوانية في اليابان، والتي تضم الكثير من طيور البومة، ويتبع اتجاه التفاعل مع الحيوانات.

وفي حين أن أصحاب المقاهي في اليابان يصرون على أن البومة تربى من قبل البشر، تعرضت هذه المقاهي لانتقادات من مجموعات حماية الحيوانات، بحسب موقع ahlanlive.

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ووفقًا لرويترز، يقول شيهيرو أوكادا من مركز حقوق الحيوانات في اليابان عن وجود البوم في المقاهي: “عندما يفكر الناس في إساءة معاملة الحيوانات، يتبادر إلى الذهن ركل أو ضرب الحيوانات، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك”.

وأضاف “إن حصر حيوان في مساحة صغيرة هو بالتأكيد شكل من أشكال سوء المعاملة. وأي نشاط يستخدم الحيوانات للتفاعل القسري مع البشر هو أمر غير أخلاقي، ومع ذلك يمكن التعامل مع كل حالة على حدة”.