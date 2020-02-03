كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Ibis Styles فندق جديد قرب مطار دبي

أعلنت شركة أكور عن افتتاح فندق Ibis Styles Dubai Airport، وهو فندق يتكون من 351 غرفة.

يقع الفندق بالقرب من مطار دبي الدولي، وهو يناسب احتياجات كل من رجال الأعمال والسياح. ويوفر Ibis Styles Dubai Airport للضيوف خدمات الحافلات المكوكية المجانية من وإلى مبنى الركاب رقم 1 و 3 بالمطار.

ويمكن للحافلة أيضًا نقل الضيوف إلى الأماكن السياحية الشهيرة مثل La Mer. ويحتوي الفندق على Creative Terminal، وهي منطقة فيها العديد من مساحات العمل المشتركة قاعات الاجتماعات. وتشمل المرافق الأخرى مطعم Grab & Go F&B ومقهى Le Styles Café.

ومع التركيز على التكنولوجيا، يحتوي الفندق على Scribit Robot، وهو جهاز يمكن برمجته لإنتاج الرسومات ومحوها مرة أخرى على الجدران. ويمكن إجراء تسجيل الوصول بالكامل على الهاتف المحمول.

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وقبل افتتاحه، قام الفندق بتعيين موظفين جدد عن طريق طرح أسئلة غير تقليدية مثل الأبطال الخارقين الذين يحلمون أن يكونوا مثلهم.

ويضاف Ibis Styles Dubai Airport إلى محفظة Ibis Styles الحالية التي تضم أكثر من 500 فندق و 52000 غرفة في 45 دولة، بحسب موقع hoteliermiddleeast.