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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مفهوم جديد لمطعم صحي يفتتح في دبي
تم افتتاح مفهوم جديد يهدف إلى تغيير الوضع الراهن للمطاعم الصحية في دبي.
صُمم مطعم Bowl One من قبل شيري مهريار، وهو يقدم مزيجًا من السلطات والأطباق والشطائر والآيس كريم.
وابتكرت مهريار The Bowl One كرد فعل على القيود والمبادئ التوجيهية المفروضة على الأشخاص الذين يحاولون عيش حياة صحية.
الهدف من المطعم الجديد هو تقديم طعام صحي ومغذي ولذيذ في نفس الوقت، ويمكن العثور في القائمة على شرائح البطاطس المقلية والبارميزان المقلية، إلى جانب هوت دوغ بريوش المحشو بآيس كريم خالٍ من السكر ومغطى ببندق نوتيلا صحي وفول سوداني مملح.
هناك أيضًا شاكشوكا المكاديميا، وأطباق توست أبو بون، وشرائح اللفت، والجرانولا، والفاصوليا السوداء.
وتخطط مهريار لإطلاق برامج الاشتراك وتوصيل الطعام في الأشهر القادمة لمنح الناس إمكانية الوصول إلى خطط الوجبات الصحية، بحسب موقع caterermiddleeast.
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