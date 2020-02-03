محمد بن زايد: علاقات أخوية متينة تجمع الإمارات وموريتانيا

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة.. ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة، وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة». وجرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث عزف السلام الوطني لجمهورية موريتانيا، بينما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف، واصطفت ثلة من حرس الشرف والفرقة الشعبية ترحيباً بضيف البلاد.

وصافح فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، بينما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لفخامة رئيس موريتانيا، ولوح مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بالزيارة.

كان في الاستقبال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وحمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومحمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويرافق الرئيس الموريتاني وفد يضم معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، ومعالي عبدالعزيز ولد الداهي وزير الاقتصاد والصناعة، ومعالي محمد ولد عبدالفتاح وزير البترول والمعادن والطاقة، ومحمد أحمد لحويثري مدير ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد أباه مستشار في رئاسة الجمهورية، وأحمد بوبكر مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، وأزيد بيه محمد محمود مستشار في رئاسة الجمهورية، ومحمد محمود بوعسيرية مندوب وكالة التآزر، ومحمد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة.