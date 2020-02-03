رئيس موريتانيا يزور «صرح زايد المؤسس»

أبوظبي (وام)

زار فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، «صرح زايد المؤسس»، يرافقه كبار المسؤولين المرافقين لفخامته، وحمد غانم حمد المهيري، سفير الدولة لدى موريتانيا، وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة.

واصطحب الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام صرح زايد المؤسس، فخامة الرئيس الموريتاني والوفد المرافق في جولة تعرفوا فيها، من خلال أحد اختصاصي الجولات الثقافية، على السمات الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تجلت بوضوح من خلال العمل الفني «الثريا» الذي يظهر ملامح الشيخ زايد، وتتلألأ بأشكالها الهندسية بشكل يحاكي نجوم السماء، ويعد أحد الأعمال الفنية الفريدة من نوعها. وتعرف فخامته والوفد المرافق، خلال الجولة، على حب وشغف الشيخ زايد، رحمه الله، بالطبيعة، والتزامه العميق بالمحافظة على البيئة، وذلك في «الحديقة التراثية» التي تضم أنواعاً مختلفة من الأشجار والنباتات التي تشكل جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية في الإمارات وشبه الجزيرة العربية.

وفي ختام الزيارة، اطلع فخامته بـ«مركز الزوار» على المقاطع الفيلمية المصورة التي تحكي قيمه، طيب الله ثراه، وإرثه الملهم.