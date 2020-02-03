صقر غباش يبحث مع برلماني إستوني تعزيز العلاقات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي عمق العلاقات المتنامية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر المجلس بأبوظبي معالي إين إسما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جمهورية إستونيا والوفد المرافق له.

حضر اللقاء معالي الدكتور علي النعيمي وعبيد السلامي وموزة العامري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وتمت خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي من أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إستونيا.

بدوره، أشاد معالي إين إسما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان إستونيا بعمق علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين، والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

كما أكد أهمية تبادل الزيارات البرلمانية لما لها من دور مهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.كما قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جمهورية إستونيا دعوة إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي لحضور الافتتاح الرسمي للسفارة الإستونية في أبوظبي في 22 مارس 2020، بحضور معالي رئيس وزراء جمهورية إستونيا.

«صحية الوطني» تناقش «التغير المناخي»

بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، كما اطلعت اللجنة على خطة عملها في شأن مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والدكتورة موزة محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض. وقال محمد اليماحي، تناقش اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور هي: تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.