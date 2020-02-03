وفد وزاري أفريقي يتعرف على تجارب الإمارات في العمل الحكومي

دبي (الاتحاد) استضافت حكومة دولة الإمارات وفداً وزارياً من دول الاتحاد الأفريقي، زار الدولة للتعرف على تجاربها في العمل الحكومي وتطوير القطاعات التنموية والخدمية، في إطار مبادرات المنصة العالمية للحوكمة التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة الإمارات، خلال أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

ضم الوفد الدكتور إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، وكوالوكو موسيس كيزيجي، وزير دولة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء الأوغندي، وجويل سيتوتي تورومي، وزير التخطيط في جمهورية كينيا، وسماهينا ساودي، وزير التخطيط في جمهورية أنغولا.

والتقى الوفد الأفريقي عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وتعرف على نموذج العمل الذي طورته حكومة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وعلى خطط تنظيم «إكسبو 2020» الأكبر من نوعه في تاريخ الحدث العالمي.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن زيارة الوفد الأفريقي تأتي في سياق تعزيز جهود الحوكمة والشراكات الدولية، من خلال المنصة العالمية للحوكمة، وتعكس رؤية حكومة دولة الإمارات القائمة على تعزيز قدرات الحكومات وتطوير آليات عملها. وزار الوفد الأفريقي، موقع «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

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