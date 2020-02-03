محمد بن زايد وميركل يؤكدان التعاون لترسيخ الاستقرار والسلام لشعوب المنطقة

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من معالي أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.

وبحث سموه وميركل، تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما جرى، خلال الاتصال، استعراض القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة، وآخر المستجدات في ليبيا الشقيقة، على ضوء نتائج «مؤتمر برلين» الذي استضافته ألمانيا مؤخراً. وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

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