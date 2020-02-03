«التغير المناخي»: تحسين جودة الهواء أولوية

دبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة نتائج مشروع الجرد الوطني لانبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الدولة بالكامل.

وشمل المشروع الذي تم إطلاقه في عام 2017، مرحلتين اختصت الأولى بتطوير منهجية الجرد، فيما تم العمل في المرحلة الثانية على قياس وجمع البيانات حول انبعاثات وملوثات الهواء في مختلف أنحاء الدولة. وقال المهندس فهد الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالإنابة: «إن تحسين جودة الهواء يمثل أولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل أحد مستهدفات الأجندة الخضراء وأحد مؤشرات الأداء الرئيسة في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».

وركز المشروع على جرد معدلات انبعاثات غازات أول أكسيد الكربون، وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل عن 10 ميكرون، والمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون، والمركبات العضوية المتطايرة غير الميثان، وتحديد كمياتها في عدد من القطاعات الرئيسة، ومنها قطاع الطاقة، والنقل، والقطاع الصناعي، إضافة إلى الناتجة عن النفايات.

وخلص المشروع إلى مجموعة واسعة من النتائج تشكل خط أساس للخطط والدراسات المستقبلية المتعلقة بنوعية الهواء وجودته، ومن أهمها أن معظم انبعاثات أكاسيد النيتروجين كانت ناتجة عن قطاع النقل البري، بالإضافة إلى قطاع الطاقة والنفط والغاز، وبالنسبة لانبعاثات أكاسيد الكبريت فتبين أن المصدر الرئيسي لهذا النوع من الانبعاثات هو عمليات مرتبطة بالنفط والغاز، أما بالنسبة لانبعاثات أول أكسيد الكربون فمعظمها ناتج عن المركبات الخفيفة والعمليات الصناعية والمواد المستخدمة.