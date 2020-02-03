سلطان القاسمي يترأس اجتماع «أمناء أميركية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأميركية، صباح أمس، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيس للجامعة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على آخر التطورات المتعلقة بالكفاءة التشغيلية والتطوير المستقبلي للجامعة.

وعبر سموه، خلال الاجتماع، عن شكره لأعضاء مجلس أمناء الجامعة للدعم والمشورة التي يقدمونها، كما أثنى أعضاء مجلس أمناء الجامعة على إنجازات الجامعة وتقدمها بجدول أعمال البحث، والتقدم الكبير المحرز في مجموعة من المشاريع العلمية والإبداعية التي تقوم بها هيئة التدريس في الجامعة.

وتم، خلال الاجتماع، استعراض التطور القائم في المبادرات المتعلقة بتجربة الطلبة، وأشار مجلس أمناء الجامعة إلى إنجازات الجامعة في مواصلة جذب طلبة مؤهلين تأهيلاً عالياً يساهمون في مجتمع أكاديمي نابض بالحياة، وتعزيز نجاح الطلبة، وتطوير برامج خارج المناهج الدراسية توفر فرصاً للنمو الشخصي والمهني، من خلال الأنشطة في الحرم الجامعي وخارجها.

وشملت القرارات التي صادق عليها صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، البيانات المالية الموحدة المراجعة للسنة المالية 2021-2020، كما صادق على الخطة الاستراتيجية التي ستوجه عمل الجامعة حتى عام 2025.

من جانبه، قال البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لجهوده العظيمة والتزام مجلس أمناء الجامعة بنجاح الجامعة».

.. ويصدر مرسوماً بتكليف سامي النقبي بمهام مدير الدفاع المدني

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2020م بشأن التكليف بمهام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة. ويقضي المرسوم الأميري أن يُكلف العقيد سامي خميس النقبي بمهام مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة. ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه تنفيذ أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.