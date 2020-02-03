زكي نسيبة: الاعتدال منهج إماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، انطلقت، صباح أمس، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعمال الملتقى الرابع عشر للسفراء وممثلي البعثات التمثيلية للدولة في الخارج الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مدار خمسة أيام من 2 إلى 6 فبراير 2020.

وافتتح معالي زكي نسيبة وزير الدولة، فعاليات اليوم الأول لملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج في دورته الرابعة عشرة، بكلمة ترحيبية، سلط خلالها الضوء على المنهج الذي تتبعه دولة الإمارات في الاعتدال الدبلوماسي وسياستها الخارجية.

وأكّد معاليه أن الإمارات برزت في العقود الماضية كدولة معتدلة مستقرة تمثل جسراً بين الحضارات والثقافات ينظر إليها في العالم على أنَّها ليست فقط وسيطاً نزيهاً في النزاعات بين الدول، ولكن أيضاً مركز عالمي متقدم للخدمات اللوجستية والتجارية والمعرفية والإنسانية.

وشهد الملتقى في يومه الأول كلمة لمعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، استعرضت خلالها آخر مستجدات مشروع «الإمارات تستكشف المريخ».

وعلى مدار خمسة أيام متواصلة، يتناول الملتقى محاور رئيسية في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والابتكار والعلوم المتقدمة، كما يستعرض المشاركون في الملتقى أهم وأبرز إنجازات وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وانطلق الملتقى في جلسته الافتتاحية بمداخلة لهزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي في محطة الفضاء الدولية والذي استعرض مسيرته وتفاصيل مهمته إلى محطة الفضاء الدولية.

كما تحدث معالي الدكتور علي راشد النعيمي مدير عام مركز هداية الدولي ورئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، عن دور الإمارات في التسامح والحوار بين الأديان وريادتها في هذا المجال. كما تضمنت فعاليات اليوم الأول للملتقى جلسة حوارية بعنوان «أهمية عضوية مجلس الأمن لدولة الإمارات»، شارك فيها كمتحدث رئيسي لانا زكي نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفيرة كارين بيرس، مبعوثة بريطانيا إلى الأمم المتحدة والسفير جيفري فيلتمان، زميل زائر في معهد بروكنجز ووكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة المعني بالشؤون السياسية.