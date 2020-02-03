محمد بن راشد: التواضع والإيجابية.. من قيم الإماراتيين

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أبناء دولة الإمارات تخرجوا في مدرسة الأب المؤسس زايد، طيب الله ثراه، بما يمتلكونه من قيم وإرث إنساني في التعامل مع الآخرين، وأن التواضع والإيجابية أهم صفات الناجحين الحقيقيين، لاسيما التواضع أمام الإنجاز، والتواضع مع الناس، وأهم من ذلك التواضع مع النفس.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الاختصاصية الاجتماعية شيخة النعيمي ووالدتها تكريماً خاصاً بوسام رئيس مجلس الوزراء، وذلك نظير ما عكسته من تجسيد حقيقي لقيم الهوية الوطنية والفخر بما تقدمه الدولة من مكتسبات وطنية، وجهودها للمحافظة عليها، وإعلاء قيم الانتماء والولاء، وبث الطاقة الإيجابية داخل العمل وخارجه، من خلال مقاطعها المرئية المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل أفراد المجتمع معها.

وقال سموه: «قيمنا الإنسانية تعلمناها من زايد وهي رصيد لتعزيز نجاحنا كنموذج متفرد عالمياً». وأضاف: «شيخة النعيمي واحدة من نماذج الإيجابية، ولدينا الكثير من النماذج في دولتنا التي تلهم الآخرين بطاقاتها وإنجازاتها»، وأضاف سموه «الموظف الإيجابي والمتفاعل هو الذي يتجاوز حدود وظيفته إلى آفاق إسعاد غيره وكل من حوله».

وأكد سموه أهمية نشر مفاهيم العمل الإيجابي بين موظفي الحكومة والانتقال بثقافة إسعاد المتعاملين إلى مراحل متقدمة، وجعلها ممارسة يومية في الجهات كافة للوصول إلى أفضل الخدمات عالمياً. وقال: «نريد أن يكون جميع أعضاء فريق عملنا الحكومي في الجهات ذوي روح إيجابية.. ونجاح عملنا يقاس بمقدار من نحققه من سعادة للآخرين وخدمتهم».

ويُمنح وسام رئيس مجلس الوزراء للأشخاص الذين يسهمون في تطوير واكتساب مهارات تسهم في تحسين جودة الحياة لأنفسهم والمحيطين بهم، والتواصل الفاعل مع الثقافات كافة وتقبل التنوع وإعلاء قيم التسامح داخل الجهة وخارجها، إلى جانب المشاركة التطوعية في الأنشطة المؤسسية والفعاليات المجتمعية بهدف دعم التنمية الاجتماعية وخدمة المجتمع، والعمل الجماعي والمساهمة في تطوير الزملاء وتقديم الدعم لهم لتحقيق إنجازاتهم وأهدافهم.

من جانبها، أشادت شيخة النعيمي بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لها، وقالت: «تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نكون في المقدمة دائماً.. ونحن كأبناء لهذا الوطن نعكس روح وقيم دولتنا التي تربينا عليها.. قادتنا أكبر الداعمين لنا وشغلهم الشاغل إسعادنا وتحقيق الرفاهية لنا.. فلا بد أن نرد الجميل لهم ولدولتنا من خلال إخلاصنا في علمنا».

وأضافت شيخة: «تكريم سموه وسام أعتز به.. ويحملني مسؤولية أكبر للاستمرار ولأكون قدوة أمام الآخرين.. ونحن في فريق واحد وكيان لا ينفصل هدفنا أولاً وأخيراً رفعة وتقدم وطننا».

جدير بالذكر، أن الاختصاصية الاجتماعية التي ظهرت في مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ترحب بطلبة المدرسة التي تعمل بها في مدينة العين، حازت تفاعل المجتمع بشكل إيجابي معها.

وتحمل شيخة محمد سيف النعيمي شهادة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من جامعة الإمارات، وتعمل اختصاصية اجتماعية منذ عام 2001 في مدينة العين، شاركت خلال مسيرتها في السلك التعليمي في عدد من الورش والدورات في المجال التربوي، إلى جانب مساهمتها التطوعية في الفعاليات والمناسبات الاجتماعية.