أحمد بن سعيد يترأس اجتماع «محمد بن راشد للطب»

دبي (الاتحاد) عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، اجتماعه الثاني للعام الدراسي 2019 - 2020، وذلك في مقر الجامعة، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس الجامعة، رئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء المجلس بهدف مناقشة التوجهات الاستراتيجية للجامعة المتمركزة حول محاور الاستدامة والحوكمة وخططها المستقبلية للاستعداد للخمسين.

وعلى هامش الاجتماع، التقى سموه بفريق من «مايو كلينك» العالمية، والدكتور محمد بيضون، جراح الأعصاب والباحث الرئيس في مختبر «مايو كلينك» للمعلوماتية العصبية.

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