سعيد بن طحنون يحضر أفراح مواطنين في العين

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم سعيد أحمد عبدالله البلوشي بمناسبة زفاف نجله «خالد» إلى كريمة المرحوم سعيد مراد عبدالله البلوشي. حضر الحفل الذي أقيم في فندق روتانا - العين عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين، وحشد كبير من الأهل والأصدقاء، وتخللته فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بالمناسبة. كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم عبدالله محمد راشد الساعدي بمناسبة زفاف نجله «أحمد» إلى كريمة سلطان سعيد بن الدربي الكتبي، وذلك بصالة الظاهر للأفراح بالعين، وتخللته فقرات تراثية وشعبية احتفالاً بالمناسبة السعيدة. وحضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة سعيد محمد راشد الخوار الكعبي بمناسبة زفاف نجله «خالد» إلى كريمة فهد سلطان محمد عناد الكعبي، وذلك بقاعة أفراح زاخر بالعين.

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