300 ألف درهم من «آل مكتوم الخيرية» لطلبة جامعة زايد

دبي (الاتحاد) قدمت مؤسسة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مبلغ 300 ألف درهم لدعم صندوق التكافل الطلابي في جامعة زايد، في محاولة لمساعدته على مواصلة دوره في دعم طلبة الجامعة وإكمال مسيرتهم الأكاديمية بنجاح.

وقام ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل مكتوم بتسليم شيك بالمبلغ إلى الدكتورة بهجت اليوسف، مديرة جامعة زايد بالإنابة خلال زيارة لفرع الجامعة بدبي.

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