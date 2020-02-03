رئيس تشاد يمنح سفير الدولة وسام «فارس النظام الوطني»

أنجمينا (وام) منح فخامة إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، محمد علي مصبح علي الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية تشاد وسام «فارس النظام الوطني»، وذلك تقديراً لجهوده خلال فترة عمله سفيراً للدولة لدى تشاد.

ونقل السفير إلى فخامة الرئيس التشادي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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